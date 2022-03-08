На вопрос о статусе Донбасса России Зеленский ответил следующее:

"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что вопросы о временно окупировнных территориях и непризнанных республиках — их никто не признал кроме России, это псевдореспублики — мы можем обсуждать и найти компромис о том, как эти территории будут жить. Мне важно то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто в Украине скажет, что они хотят принять их? Вопрос сложнее, чем просто признание. Это очередной ультиматум. Но мы не готовы принимать ультиматумы. Что нужно — так это то, чтобы Путин начал говорить, начал диалог, вместо того, чтобы пребывать в информационном пузыре без кислорода".

О мирных переговорах:

"Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции, потому что это вопрос не обо мне. Это о людях, которые избрали меня"

Об Украине и НАТО:

"Об этом вопросе мы говорили уже давно. Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс опасается противоречивых вопросов и конфорнтации с Россией. Мы не будем страной, которая что-то выпрашивает на коленях. И я не буду таким президентом".

О будущем Европы и США:

"Все думают, что мы далеко от Америки или Канады. Нет, мы находимся в этой зоне свободы. И когда границы прав и свобод нарушаются и на них наступают, тогда вы должны нас защищать. Потому что мы первые. А вы станете вторыми. Потому что чем больше зверь съест, тем больше ему захочется".