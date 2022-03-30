Зеленский упомянул сегодняшнее сообщение Минобороны РФ о «сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях» и отводе части российских войск.

— Что ж, так можно и про Чернобаевку сказать — что российская авиация просто решила меньше летать, а техника меньше ездить, — пошутил президент, имея в виду уже ставшую мемом ситуацию о том, что на аэродроме в Чернобаевке раз за разом накрывают огнем российскую технику (уже 11 случаев). — Я благодарен нашим защитникам в обороне Киева, это именно их храбрые и эффективные действия вынуждают врага отходить.

Тем не менее, подчеркнул Зеленский, ситуация легче не стала, расхолаживаться и ослаблять оборону нельзя, так как российская армия все еще имеет большой потенциал для продолжения атаки.

— У них еще много техники и хватает абсолютно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны.

То же, говорит Зеленский, касается и хода переговорного процесса, который во вторник как будто продвинулся. Излишне полагаться на этот прогресс не следует.

— Да, можно называть позитивными те сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки. Но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов. Враг все еще на нашей территории. Обстрелы наших городов продолжаются. Мариуполь заблокирован. Это факты. Поэтому ВСУ, наша разведка, наши защитники — это на сегодня единственная гарантия нашего выживания как народа, как государства. Гарантия, которая работает.

Естественно, мы не видим оснований доверять словам, что звучат от представителей страны, которая продолжает воевать ради нашего уничтожения. Украинцы — не наивные люди. Украинцы уже научились и за 34 дня вторжения, и за предыдущие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату. Когда факты изменятся на нашей земле.

Зеленский сказал, что Украина настроена на переговоры, но рассчитывает на конкретный результат. Он должен состоять в безопасности для украинского народа и государства, гарантии суверенитета и территориальной целостности, выводе российских войск.

— Никаких компромиссов насчет суверенитета и территориальной целостности не может быть и не будет. Это четкие принципы.

При этом любые решения о будущем страны будут приниматься исключительно всем народом, подчеркнул президент.

Также Зеленский упомянул сегодняшний утренний удар по Николаеву — снаряды били по областной администрации, есть погибшие и десятки раненых.

— Этот очередной акт российской так называемой денацификации Николаева произошел наутро после годовщины освобождения города от нацистских захватчиков. Николаевцы помнят день 28 марта 1944 года. И видят, на кого похожи российские войска, пытающиеся сейчас захватить их город.

Украинский президент рассказал, что говорил сегодня о Николаеве, выступая перед парламентом и народом Дании, и предложил датчанам принять участие в отстройке города и области после войны в рамках программы восстановления Украины. По его словам, позже ему доложили о позитивной реакции датчан на это предложение.