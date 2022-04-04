"Это геноцид, уничтожение нации, уничтожение народа. У нас в Украине более 100 национальностей, а речь идет об уничтожении всех их", - заявил Зеленский, выразив уверенность, что единственная причина – это нежелание Украины "быть подчиненной политике России".

На уточняющий вопрос журналистки о том, возможно ли вести переговоры с Путиным и руководством России, Зеленский ответил, что все равно ищет возможность для диалога.

"У меня как президента Украины не может быть человеческой позиции относительно диалога с Путиным... Сложно говорить, после того, что сделано, мы можем вести какие-либо переговоры с Россией. Но это на личном уровне. А как президент – я должен с ним говорить", - объяснил он.

Зеленский признал, что рассматривает не только мирное соглашение как возможный результат этих переговоров: "Я не говорю, что это завершится миром. Ибо мир в ситуации, когда тысячи людей убиты – это то, что мне не нравится. Но как президент я говорю, что другого пути нет... Важно иметь согласование двух сторон и понимание, или хотя бы желали понять друг друга". Он заверил, что "будет вести диалог с агрессором до конца".

Комментируя идею украинской переговорной команды о предоставлении Киеву гарантий безопасности в обмен на отказ от НАТО, Зеленский признал, что переговоры с партнерами по этому поводу пока не привели к успеху, в частности, нет согласия на предоставление гарантий США.

"Мы очень благодарны за поддержку США (предоставленное оружие – ЕП), она очень важна. Но гарантии безопасности мы до сих пор не получили ни от кого. И мы должны их получить. Для нас важно, какой круг государств их предоставит и какими будет их суть. Если завтра снова будет война и в ответ только введут санкции – это как ничего. Санкции – это важно, но они не могут остановить агрессию. И такие гарантии нам не потребуются", - пояснил он.

Владимир Зеленский также выдвинул условие, после которого он готов говорить о возможности встречи с Путиным: "Сначала прекращение огня, затем возможна встреча".