Зеленский о необходимости переговоров: потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться

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Президент Украины Владимир Зеленский настоятельно призвал Россию начать мирные переговоры и тем самым уменьшить ущерб для нее, который был вызван войной, развязанной Кремлем.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Zuma Press / Scanpix

"Переговоры о мире, безопасности для нас, для Украины - содержательные, честные и без затягивания - это единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в ночь на субботу, 19 марта.

Он подчеркнул, что украинские власти всегда настаивали на переговорах и предлагали решения для мира. "Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - сказал Зеленский.

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Киев и Москва ведут с 28 февраля переговоры о мирном урегулировании, в последнее время они почти ежедневно проходят в формате видеоконференции. Россия заявляет о заметных компромиссах, главным образом в вопросе нейтрального статуса Украины, однако в Киеве не видят существенного прогресса.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия не отступит от своего "плана" до выполнения Киевом ее ключевых требований - "демилитаризации", "денацификации" и "нейтрального статуса Украины". Украинская сторона требует, наряду с немедленным прекращением огня, вывода российских войск, а также юридически обязывающих гарантий безопасности.

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Deutsche Welle
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