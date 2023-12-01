Зеленский о контрнаступлении: мы не достигли желаемого, но мы не отступаем

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (по мощности – ред.) армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не доволен. Мы не получили все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я также не могу слишком жаловаться...

Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт...

Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны опустить руки, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", сказал президент Украины.