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Президент Украины добавил, что пока не готов думать о своем политическом будущем после войны.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Stopkadras

Владимир Зеленский признался, что пока не готов думать о своем политическом будущем. До победы он будет президентом, а потом точно поедет на море.

Во время спецвыпуска Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" Дэвид Леттерман спросил Зеленского насчет его будущего.

"До нашей победы я точно буду президентом. А там - даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу", - признался президент Украины.

Война в Украине: прогноз Зеленского

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Владимир Зеленский заявил, что после смерти президента России Владимира Путина война в Украине имеет высокие шансы закончиться. РФ придется заниматься внутренней, а не внешней политикой.

"(Если Путин умрет - УНИАН), не будет войны. Авторитарный режим страшен, потому что есть большой риск. Но не может все зависеть от одного человека. Поэтому, когда такой человек умирает, все институты останавливаются", — заявил Зеленский.

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УНИАН
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