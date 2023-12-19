Зеленский: Никто не знает сроков окончания войны

Никто не знает ответа на вопрос, когда закончится война с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам года, отвечая на вопрос журналистов о вероятности завершения войны в 2024 году. "Даже когда наши уважаемые западные партнеры говорят о многих годах, они не знают... Мнения часто отличаются от реальности... Война, победа, поражение, стагнация - зависит от многих решений, направлений и рисков, но по большей части от нас с вами. Если мы не потеряем устойчивость, мы завершим войну раньше", - заявил он во вторник, 19 декабря. При этом он выразил уверенность в возможностях украинцев приблизить победу.