По словам Зеленского, чтобы заставить Россию прекратить войну, введенные санкции должны быть разрушительны для экономики страны, а пока, по его мнению, Москва зарабатывает на экспорте энергоносителей столько, что может позволить себе не относиться к ведущимся мирным переговорам всерьез.

"Некоторые политики до сих пор не могут решить, как ограничить поток нефтяных долларов и евро в Россию, чтобы в то же время не подвергать риску собственную экономику", - сказал Зеленский, выразив уверенность в том, что введение нефтяного эмбарго - лишь вопрос времени.

"Воопрос только в том, сколько еще украинских мужчин и женщин успеют погибнуть от рук российских военных, чтобы некоторые политики - а мы знаем, кто вы - обрели решимость", - заявил он.

За шесть недель боевых действий в Украине страну покинули уже более 4 млн человек, тысячи украинцев были убиты или ранены, а населенные пункты страны подверглись значительным разрушениям.