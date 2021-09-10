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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможность полномасштабной войны с Россией. Об этом он заявил в пятницу, 10 сентября, отвечая на вопрос модератора форума Ялтинской европейской стратегии - YES Brainstorming, который проходит в Киеве.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

"Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть… Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси", - указал Зеленский.

Говоря об отношениях между двумя странами, украинский лидер подверг критике действия Москвы в медиапространстве. "Проблема в том, что информационная политика России на сегодня - она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про "русский мир" и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось. Отношений нет", - отметил президент.

Он указал, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, но эта встреча должна иметь предметный характер: "Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате".

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Deutsche Welle
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