aA
В то же время президент Украины уточнил, что страна готовится к предстоящему саммиту.
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© AFP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите G20, который пройдет в ноябре в Индонезии, если там будет президент РФ Владимир Путин.

На брифинге в Киеве Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что не следит за участием других членов "двадцатки" : "Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать".

Статьи по теме:
Зеленский: ставка России на зиму — вызов всей Европе
Зеленский: Россия передала с президентом Гвинеи-Бисау "сигналы"

Глава государства добавил, что Украина готовится к предстоящему саммиту.
Он напомнил, что сегодня обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту.

"В любом случае, мы сегодня снова были приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось", - уточнил Зеленский.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

УНИАН

TOP новостей

Махинации с номерными знаками авто: из-за невнимательности Regitra перекупщики продают "товар" втридорога

Многие водители хотят установить на свои автомобили...

Vladimiras Putinas

Политолог: война в Украине разрушает сложившуюся систему безопасности всего мира при жёстком ответе Запада Россия меняет риторику и поведение

В понедельник в Сейме прошла дискуссия “Rethinking Russia”,...

Премьер о конфликте Поцюса и Билотайте: кто в действительности в этой ситуации подвергался моббингу?

Комментируя конфликт, возникший неделю назад между...

Delfi ru

Эфир Delfi: кризис мигрантов на восточных границах ЕС — преодолен или все впереди?

В 2021 году восточные границы Европейского союза были...

"Косвенный участник войны:" глава Минобороны Литвы призывает изолировать Иран из-за помощи России в атаках на Украину

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призывает...