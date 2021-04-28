Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным проведение переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане. "Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол - это глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего", - пояснил Зеленский свою точку зрения в интервью итальянской газете La Repubblica, обнародованном в среду, 28 апреля.

"Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов. Такой авторитетный посредник мог бы привнести доверие, которого до сих пор не хватало в наших попытках достичь соглашения", - добавил украинский президент. Текст интервью с Зеленским выложен на официальном сайте президента Украины.

Обострение отношений между Украиной и Россией

В апреле Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", а президент России в ответ предложил провести встречу в Москве. 26 апреля Зеленский поручил своему офису начать подготовку к саммиту.

В марте на фоне усиления конфликта в Донбассе Россия нарастила военное присутствие у границ Украины, по оценкам наблюдателей, до максимальных значений с 2014 года. Киев обвинил Москву в подготовке к войне, а западные страны призвали Россию отвести войска. Москва объяснила переброску войск проведением учений. 22 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил о прекращении учений в Южном и Западном военных округах.