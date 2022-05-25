"Я бы очень хотел, чтобы те территории, которые мы возвращаем военным путем... Мы делаем совершенно правильно, мы боремся за себя, чтобы мы дошли как минимум до [разграничительных линий] 24 февраля, а потом мы еще раз предлагаем садиться за стол переговоров и договариваться о мире, о прекращении войны и возвращении наших территорий", - приводит слова Зеленского Би-би-си.