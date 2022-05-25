aA
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Украина вернется к переговорам с Россией только в случае, если та вернет территории, захваченные после 24 февраля, и выведет войска из районов, захваченных ею до начала нынешнего полномасштабного наступления на Украину.
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© AFP / Scanpix

"Я бы очень хотел, чтобы те территории, которые мы возвращаем военным путем... Мы делаем совершенно правильно, мы боремся за себя, чтобы мы дошли как минимум до [разграничительных линий] 24 февраля, а потом мы еще раз предлагаем садиться за стол переговоров и договариваться о мире, о прекращении войны и возвращении наших территорий", - приводит слова Зеленского Би-би-си.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы: время для переговоров с Россией уже прошло

Украина установит условия войны и мира в своей стране,...

TOP новостей

Торговля с Россией: часть литовских предпринимателей заполняла склады даже во время войны

В марте этого года, когда уже шла война в Украине,...

На выбор поставщика электроэнергии осталось меньше месяца: чтобы получить полную информацию, стоит поспешить

На выбор независимого поставщика электроэнергии у...

Полиция призывает жителей оставаться бдительными: в течение месяца начато 60 расследований по факту мошенничества

В последнее время в Литве снова активизировались...

Средняя зарплата в Литве в прошлом году выросла на 10,6%

Средняя зарплата до налогообложения в Литве выросла в...

Нападение на начальную школу в Техасе: погибли 19 детей и учительница

По меньшей мере 19 учеников начальной школы, а также...