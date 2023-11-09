Зеленский назвал условие мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открыт для мирных инициатив других стран, однако отверг возможность компромисса с РФ. "Почему вы думаете, что страна, находящаяся в состоянии войны, страна, на которую напали, должна быть готова к компромиссу? Российские солдаты должны уйти на свою собственную землю. Они должны уйти. Это реальный способ остановить войну", - подчеркнул он во время выступления по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке в среду, 8 ноября.

"Если компромиссом станут наши территории, то вы должны понимать, что будет в других регионах, на других континентах. С этого момента повсюду территории других стран будут под угрозой", - добавил Зеленский.