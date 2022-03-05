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Президент Украины Владимир Зеленский вечером 4 марта обратился к украинскому народу. Он подчеркнул, что на 9-й день войны с Россией граждане продолжают бороться с российскими военными. На вторжение агрессора украинцы ответили героизмом, солидарностью и взаимопомощью.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Обращение опубликовали на странице Офиса президента в Facebook. Зеленский сказал, что люди в Украине едины, поэтому мы сможем освободить нашу землю от врагов, пишет Обозреватель.

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"Мы выдержали уже девять дней тьмы, девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали", — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что Европа навсегда запомнит, какой отпор украинцы дали российским захватчикам, и на всем континенту будут знать города Харьков, Чернигов, Сумы, Волноваха, Мариуполь, Николаев и другие населенные пункты.

"Украинцы гоняют врага под Киевом, бьют за Ахтырку, наказывают за Гостомель, отомстят за Херсон, наш Херсон, украинский Херсон", — сказал Зеленский.

Он вспомнил о том, как сегодня в Херсоне российские оккупанты попытались устроить "постановку" с выдачей гуманитарки местным жителям. В результате вместо ожидаемых очередей оккупантов ждали херсонцы с украинскими флагами.

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