Обращение опубликовали на странице Офиса президента в Facebook. Зеленский сказал, что люди в Украине едины, поэтому мы сможем освободить нашу землю от врагов, пишет Обозреватель.

"Мы выдержали уже девять дней тьмы, девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали", — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что Европа навсегда запомнит, какой отпор украинцы дали российским захватчикам, и на всем континенту будут знать города Харьков, Чернигов, Сумы, Волноваха, Мариуполь, Николаев и другие населенные пункты.

"Украинцы гоняют врага под Киевом, бьют за Ахтырку, наказывают за Гостомель, отомстят за Херсон, наш Херсон, украинский Херсон", — сказал Зеленский.

Он вспомнил о том, как сегодня в Херсоне российские оккупанты попытались устроить "постановку" с выдачей гуманитарки местным жителям. В результате вместо ожидаемых очередей оккупантов ждали херсонцы с украинскими флагами.