aA
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассчитывать на вступление страны в НАТО, сообщает телеканал Euronews.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Zuma Press / Scanpix

Зеленский раскритиковал альянс за отказ обеспечить бесполетную зону над Украиной и заявил, что некоторые страны-члены организации запугали сами себя рассуждениями об угрозе эскалации конфликта и Третьей мировой войны.

"Понятно, что Украина не член НАТО. Мы это понимаем. Мы адекватные люди. Мы годами слышали об открытых дверях, но мы также услышали, что не сможем вступить туда. Это правда, и это необходимо признать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нам помогают", — говорит Зеленский.

Статьи по теме:
Война в Украине. Зеленский — России: "матери городов русских такие дети не нужны"
"Как блокада Ленинграда". Как люди выживают в осажденных украинских городах  (3)

Вашингтон, комментируя это заявление, обещает поддержать любое решение Киева по вопросу о членстве в НАТО.

Москва представляет угрозу вступления Украины в Североатлантический альянс как один из поводов для вторжения, а внеблоковый статус Киева назван одним из условий для прекращения войны.

Боевые действия идут уже 20 дней. ООН подтверждает гибель многих сотен мирных жителей, прежде всего в результате бомбардировок и обстрелов жилых районов. Россия, ссылаясь на гуманитарные проблемы, предлагает Совбезу ООН призвать к прекращению огня:

"Посмотрим, сможет ли или не сможет Совет безопасности выполнить свою миссию и принять резолюцию, посвященную гуманитарной ситуации на Украине с четкими гуманитарными положениями. Это призыв к договоренностям о прекращении огня ради эвакуации гражданских лиц, к соблюдению международного гуманитарного права и прав человека. Это осуждение нападений на гражданское население и гражданские объекты, безопасный и беспрепятственный проход и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и т. д."

Голосование по российской инициативе намечено на 17 марта. Ранее Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН, осуждающей вторжение на Украину. После этого Генассамблея ООН потребовала от Москвы немедленно вывести войска с Украины, отменить решение о признании государственности самопровозглашенных республик в Донбассе и прекратить применение силы против Украины. Документ поддержали 140 государств, 35 воздержались, против проголосовали 5 стран: Россия, республика Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Po sankcijų vėzdu patekusio Rusijos oligarcho, „Lifosos“ savininko Melničenkos istorija: nuo prekybos valiuta iki lyderystės pasauliniame trąšų versle

Delfi Plius Sniego pilys

Putinas ir mafija: jaunystės pažintys pravertė ir plaunant turtus Rusijoje bei Ispanijoje, ir korupciniams sandoriams įgyvendinti

Delfi Plius Selcan Hacaoglu

Rusija Ukrainoje susidūrė su mirtį nešančiais dronais

Delfi Plius Regimantas Dima

Neįtikėtinos Folklando karo pamokos: kodėl britų kariai vidury degančio laivo traukė legendinę dainą

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Investavimas karo metu pagal Marčiulaitį: ką daryti ir ko – šiukštu ne

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Artimoje Putinui aplinkoje kadaise buvęs milijardierius pasakė, ką Kremliaus vadas gali rinktis

Статьи по теме:

Зеленский подписал указ о принудительном изъятии российской собственности

Президент Украины подписал закон, принятый неделю...

"Вы еще можете спастись, если просто уйдете": Зеленский обратился к российским военным

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к...

Зеленский — о статусе Донбасса: мы можем обсуждать и найти компромисс о том, как эти территории будут жить

В сети появляется много толкований того, что именно...

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Взрывы в городах, есть пострадавшие; закон о запрете российской пропаганды

Больше трех недель на территории Украины продолжаются...

Председатель Службы регулирования: электроэнергия может подорожать на 50%, а газ - на 200% (27)

Председатель Государственной службы регулирования...

Жительница Вильнюса обратилась за компенсацией за отопление: полученный ответ меня удивил (3)

В Литве быстро растут цены на отопление, поэтому...

Специальный эфир Delfi: российская угроза в Приднестровье — стоит ли опасаться Украине? Видео обращение представителей бурятской нации против российской агрессии в Украине

В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли...

Русский Литвы рассказал, как он видит нынешнюю ситуацию: вера в Путина - трагедия народа

В Литве проживают почти 5% русских, это третья по...