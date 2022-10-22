"Враг делает все, чтобы затормозить наш экспорт продовольствия. Считаю, что этими действиями Россия абсолютно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он стал таким же острым, каким был в первой половине этого года", - сказал, в частности, Зеленский.
По его словам, сегодня более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке украинской аграрной продукции.
"Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей", - подчеркнул украинский президент.
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