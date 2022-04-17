"Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой - непосредственно ее отношений с Российской Федерацией. Я считаю, это может быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ с Россией", - цитирует Зеленского "Украинская правда".

"Москва хотела бы иметь один договор, который содержал бы решение всех вопросов. Однако все не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос. Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются", - добавил он.

Владимир Зеленский также заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.

"На сегодняшний день тех, кто демонстрируют, что они готовы, – подписантов у нас пока нет, но есть демонстрация – от Джонсона, от Британии, от США, от Италии, от Турции. Я думаю, отдельно будет от Евросоюза. Я говорил отдельно с Урсулой (президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен), отдельно с Шарлем Мишелем (глава Евросовета Шарль Мишель), Франция, Германия. Мы первый круг разговора будем делать в таком формате на пятерых (Британия, США, Германия, Франция, Польша). Затем будут присоединены другие страны. Пока что от других я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что мы хотим и что готовы нам предоставить", - сообщил он.

Ранее Зеленский констатировал, что разные страны готовы предоставить разные гарантии и помощь Украине, а также что решить все вопросы с Россией одним "пакетом" договоренностей не удастся.