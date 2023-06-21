Зеленский: контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы, но это не голливудское кино

"Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так, - сказал он Би-би-си. - На карту поставлены жизни людей".
Украина утверждает, что в ходе контрнаступления ей удалось освободить восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По данным украинского минобороны, в общей сложности украинские военные продвинулись в глубину до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.
Зеленский пояснил, что наступление идет непросто, потому что российские военные заминировали 200 тыс. кв. километров украинской территории.
"Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным", - сказал украинский лидер.
Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным"
Зеленский не стал уточнять, кто именно оказывает на Украину подобные попытки давления.
Военные эксперты на протяжении последних месяцев предостерегали, что в условиях, когда Украине отказывают в предоставлении необходимых типов вооружения, включая истребители и ракеты большего радиуса действия, рассчитывать на быстрое и эффективное контрнаступление будет затруднительно.
В ходе беседы Зеленский заявил о необходимости предоставления Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, но подчеркнул, что в конечном итоге целью является членство в оборонительном альянсе.