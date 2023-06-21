Зеленский: контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы, но это не голливудское кино

"Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так, - сказал он Би-би-си. - На карту поставлены жизни людей".

Украина утверждает, что в ходе контрнаступления ей удалось освободить восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По данным украинского минобороны, в общей сложности украинские военные продвинулись в глубину до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.

Зеленский пояснил, что наступление идет непросто, потому что российские военные заминировали 200 тыс. кв. километров украинской территории.

"Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным", - сказал украинский лидер.

Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным"

Зеленский не стал уточнять, кто именно оказывает на Украину подобные попытки давления.