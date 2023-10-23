Зеленский: Киев ответит на ракетный удар по Харькову

Он выразил свои соболезнования семьям погибших в ночь на 22 октября в посёлке Коротич. Все они были сотрудниками логистической компании "Новая почта".

Известно, что сирена воздушной тревоги прозвучала за несколько секунд до взрыва, добраться до укрытия люди не успели.

По данным областной прокуратуры, российские войска, дислоцированные в Белгородской области, выпустили ракеты комплекса С-300, две из которых попали в склад.

Москва не комментировала произошедшее. С начала вторжения в Украину Кремль настаивает на том, что удары наносятся исключительно по военным объектам.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Спасательная операция завершена, всем пострадавшим оказана необходимая помощь. Их 17. Погибли шесть человек. Мои соболезнования родственникам и друзьям жертв. Мы обязательно ответим на каждое проявление террора со стороны России, а также на этот конкретный удар”.