Зеленский: Киев не может позволить себе "патовую ситуацию" в войне

"Замороженный конфликт – это как спящий вулкан, который точно проснется. Вопрос времени. Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации. Если мы хотим закончить войну, мы должны закончить её. Мы хотим мира. Это окончание может быть разное – кому-то нравиться, кому-то нет. Но оно нужно. Оно должно быть таким, чтобы зло пострадало, а не только Украина, на которую зло напало. Тогда это справедливо", – цитирует слова Зеленского во время разговора с африканскими журналистами Украинская служба Радио Свобода.

При этом, говоря о "формуле мира", президент Украины отметил, что если Россия выполнит пункт, касающийся уважения к её территориальной целостности и уставу ООН, и выведет войска из Украины, то это и будет окончанием войны, передаёт "Интерфакс-Украина".

"Это ещё не возвращение справедливости, потому что нужно что-то делать с тем, что они здесь натворили. Но это точно уже окончание войны", – добавил Зеленский.