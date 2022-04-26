"По состоянию на это время удалось деоккупировать уже 931 населенный пункт. Еще многие города и общины находятся под временным контролем русской армии. Но я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Россия может тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы поддерживать войну. "На то, чтобы противостоять даже всему свободному миру. Может забирать у своих людей все, что могло бы развивать саму Россию, и направлять этот потенциал на то, чтобы уничтожать жизни соседей", — сказал глава государства.

"Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх — проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей — проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю — ты проиграешь. И если пошел против украинцев — проиграешь", — подчеркнул Зеленский.

"Очевидно, что каждый день — а особенно сегодня, когда начался третий месяц нашего сопротивления, — всех в Украине беспокоит вопрос о мире. О том, когда это все закончится. О том, когда и что может стать победой для Украины", — подчеркнул президент.

"На этот вопрос одновременно и есть, и нет простого ответа. Когда будет победа — ее почувствует каждый. Когда наступит мир — его увидит каждый. Но чтобы это произошло — и произошло быстрее — мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще невыносимее", — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что Украина готова к миру.

"Была готова и тогда, когда война продолжалась на Донбассе. Готова и сейчас, когда российское вторжение стало полномасштабным. Но чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка еще должны бороться. Должны защищать свободу. Потому что каждый день борьбы сейчас — это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны. После нашей победы", — подчеркнул Зеленский.