Израиль не присоединился к западным санкциям против России. С началом войны Израиль фактически отменил действие безвизового режима для украинцев. Израиль отказался поставлять в Украину летальное вооружение. В конце концов, Израиль не осудил "денацификацию" страны, президентом которой является этнический еврей.

"Денацификацию", которая выразилась, кроме прочего, в бомбардировке киевской телевышки, расположенной на территории Бабьего Яра — места массового убийства евреев нацистами в годы Второй мировой войны.

В речи Зеленского не было претензий. Не было прямых вопросов. В ней была апелляция к глубинным чувствам еврейского народа.

Свой спич он начал с цитаты уроженки Киева и одной из основательниц Государства Израиль Голды Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. У нас не очень много места для компромисса".

В Украине "специальную военную операцию", которую проводит Россия, довольно часто сравнивают с нападением Гитлера на Польшу, а затем и на Советский Союз. Но сейчас Владимир Зеленский, пожалуй, впервые провел подобные прямые параллели на международной арене.

Чем отличается "окончательное решение еврейского вопроса", которым бредил Гитлер, от "решения украинского вопроса", о котором говорят в Кремле, о котором пишет российская пресса, — вопрошал он. И не символично ли, что ровно за 102 года до начала вторжения России в Украину, 24 февраля 1920 года, была основана НСДАП?

Чем можно объяснить нынешнюю позицию Израиля по отношению к войне в Украине, размышлял Зеленский. Равнодушием? Расчетом? Стремлением стать посредником в переговорах между Украиной и Россией? "Но равнодушие убивает. Расчеты бывают ошибочными. А посредник может быть между государствами, но не между добром и злом", — обращался он к израильским депутатам.

"Украинцы сделали свой выбор. 80 лет назад они спасали евреев, поэтому среди нас есть Праведники народов мира. Народ Израиля, теперь и у вас есть такой выбор", — закончил Владимир Зеленский свою речь.