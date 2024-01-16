Зеленский и Столтенберг обсудили перспективы Украины в НАТО

Переговоры Зеленского и генерального секретаря НАТО прошли во вторник на полях Всемирного экономического форума.

Владимир Зеленский впервые присутствует на мероприятии лично. До этого он выступал перед политическими лидерами и представителями мировой бизнес-элиты, ежегодно приезжающими в Давос, по видеосвязи.

На встрече со Столтенбергом президент Украины вновь заявил о стремлении его страны присоединиться к НАТО. Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на решения, которые уже в этом году приблизят Украину к членству в Североатлантическом союзе. Также, по информации Офиса Зеленского, на встрече он проинформировал Столтенберга о ситуации на линии фронта в Украине и поблагодарил НАТО за продолжающуюся поддержку Киева в условиях войны с Россией.

Позднее 16 января Владимир Зеленский, предпринимающий усилия по укреплению международной поддержки Украины, должен выступить перед участниками форума в Швейцарии со своей основной речью.