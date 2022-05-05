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Президенты Украины и Германии Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер в четверг поговорили по телефону и уладили все разногласия - об этом сообщают немецкие и украинские средства массовой информации со ссылкой на сообщение пресс-службы Штайнмайера.
Volodymyras Zelenskis, Frankas-Walteris Steinmeieris
Volodymyras Zelenskis, Frankas-Walteris Steinmeieris
© AFP / Scanpix

"Оба президента назвали беседу очень важной и хорошей. Раздражение осталось в прошлом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Агентство Франс-пресс со ссылкой на свой источник в аппарате президента Германии сообщило также, что Зеленский пригласил и Штайнмайера, и канцлера Олафа Шольца в Киев.

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В апреле Зеленский сделал демонстративный жест в адрес Франк-Вальтера Штайнмайера: отказался принимать его, когда тот собирался приехать в Киев вместе с лидерами стран Балтии и Польши. Штайнмайер многие годы на разных высших политических постах выступал за сотрудничество с Россией, несмотря на ее нападение на Грузию, аннексию Крыма, развязывание войны на Донбассе или репрессии против российской оппозиции.

Олаф Шольц же на днях сказал, что не поедет в Киев, пока там не хотят видеть президента.

Сейчас, после того, как Россия развязала полномасштабную войну, Штайнмайер признает, что его отношение к России было ошибкой.

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