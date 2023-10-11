Зеленский готов идти на второй президентский срок, если не закончится война

Следующие президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году, однако по украинским законам, такое голосование нельзя проводить во время военного положения.

«Если бы война продолжалась — да, если бы война закончилась — нет. Я не могу убежать во время войны», — сказал Зеленский в интервью (цитата по «Украинской правде»).

В ответ на вопрос о дате, когда закончится война, Зеленский заявил: «Я не могу вам назвать точную дату, я думаю, что никто [не сможет]. Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю, когда, но я также не могу вам этого сказать».

«Это последний этап войны. Это не его середина. Первым этапом была оккупация, за которой пошла остановка наступления и взятие инициативы в свои руки. Мне кажется, мы в последней части. У нас много страхов: деньги, оружие… Но мы в последней части, самой сложной», - сказал Владимир Зеленский.