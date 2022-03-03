Как сообщает информационное агентство УНИАН, Зеленский подчеркнул, что хочет слышать конкретные ответы на запросы Украины.

Во время интервью иностранным СМИ Зеленский заявил, что позиция союзников НАТО по закрытию неба над Украиной ему непонятна.

"Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Если вы не можете сделать это сейчас, скажите, сколько людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов должны улететь, чтобы достучаться до вас? Скажите сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента", — заявил Зеленский.

Как сообщает УНИАН, ранее Верховная Рада Украины призвала международное сообщество ввести бесполетную зону над территорией Украины и ввести миротворческие силы.