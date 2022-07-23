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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию Wall Street Journal. Вот некоторые самые интересные цитаты.
Зеленский: если дать России передышку, через два года она захватит еще два региона
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“[О России] Это кашалот, который проглотил два региона и теперь говорит: “давайте заморозим конфликт”. Потом он отдохнет, и через два-три года захватит еще два региона и скажет: “Давайте заморозим”. И он будет двигаться дальше и дальше. Сто процентов”.

Ежедневные боевые потери ВСУ “снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными". Зеленский сказал, что в мае и июне погибали 100-200 человек в день. “Я могу сказать вам точно, потому что живу с этим каждый день”.

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Зеленский заявил, что поставки американских реактивных систем залпового огня Himars меняют ситуацию на поле боя, но пока их поступает намного меньше, чем нужно Украине для перелома в ходе войны. И еще более срочно Киев нуждается в системах ПВО, которые могут помешать российским ударам по мирным украинским городам в сотнях километров от линии фронта. США и Германия уже пообещали дать Украине такие системы, но они еще не доставлены.

“[О дипломатических переговорах с Владимиром Путиным] Он пришел сюда без разговоров, начал убивать людей, лишил крова 12 млн человек, а теперь говорит, что Украина не хочет вести переговоры. Они убивают людей, уничтожают города, заходят в них, и говорят: “давайте вести переговоры”. С кем им разговаривать? С камнями? Эти люди все в крови, и им не отмыться от этой крови. Мы не дадим им отмыться”.

“Общество считает, что сначала все территории должны быть освобождены, а потом мы можем решать, что делать, и как жить в будущие века. Наши люди уверены, что мы сможем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше людей погибнет. Мы предпочли бы проводить деоккупацию не военным образом и спасать жизни. Но мы имеем дело с теми, с кем имеем дело”.

“Почему не работает экономика? Потому что люди уехали за границу – женщины и дети. Женщине, которая возвращается домой с ребенком, пока ее муж воюет, нужно ходить на работу. Но все боятся посылать детей в школу из-за ракет”.

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bbcrussian.com
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