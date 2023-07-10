Зеленский еще не решил, поедет ли на саммит НАТО

«Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол», — сказала она. По ее словам, в Киеве еще не знают, что сказано в финальных документах, которые участникам предложат подписать по итогам саммита. А именно от этих финальных решений и зависит, поедет ли президент Украины в Вильнюс.