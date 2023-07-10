10 июля 2023 г. 09:03

Зеленский еще не решил, поедет ли на саммит НАТО

 
bbcrussian.com
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: AFP / Scanpix
Об этом заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина изданию "Европейская правда".

«Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол», — сказала она. По ее словам, в Киеве еще не знают, что сказано в финальных документах, которые участникам предложат подписать по итогам саммита. А именно от этих финальных решений и зависит, поедет ли президент Украины в Вильнюс.

Об участии Владимира Зеленского в саммите НАТО стало известно 7 июля: генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что президент Украины примет участие в рамках начала нового формата взаимодействия Украины с Альянсом.

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bbcrussian.com
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