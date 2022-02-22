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Международно признанные границы Украины останутся неизменными, несмотря на все утверждения Российской Федерации, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по телевидению в ночь на вторник, 22 февраля. По его словам, признание Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" не испугало украинцев.
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© AFP / Scanpix

"Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим", - подчеркнул Зеленский. Он отметил, что Украина сохраняет приверженность "мирному и дипломатическому пути".

Зеленский: "Нет причин для бессонной ночи"

Поблагодарив граждан Украины за сохраняемое спокойствие, президент добавил, что нет причин для "бессонной ночи" и "хаотических действий". На проведенном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины последние действия России были квалифицированы как "нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", их можно также расценивать как "односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках "нормандского формата", сказал Зеленский.

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Украина созывает Совбез ООН

Он указал, что принятыми решениями "Россия легализует свои войска, которые фактически пребывали в оккупированных районах Донбасса с 2014 года". "Мы хотим мира, и мы последовательны в своих действиях", - заверил Зеленский, сообщив, что МИД Украины, основываясь на Будапештском меморандуме, обратился к странам, входящим в Совет Безопасности ООН, с требованием о проведении немедленных консультаций.

"Я инициирую созыв Совета Безопасности ООН, проведения специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации. Кроме того, инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки", - указал президент Украины.

"От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами", - отметил Зеленский.

Главы МИД Украины и Госдепа США обсудили санкции по РФ
Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел еще один телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии их встречи в Вашингтоне. Глава украинского дипломатического ведомства особо выделил необходимость "применить жесткие санкции" в отношении России за "противоправные действия" Москвы.

Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР"

Накануне, 21 февраля, Владимир Путин распорядился ввести войска РФ на территории в Донбассе, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов, после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных "народных республик".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти действия "еще одной прямой агрессией против Украины, нарушением ее территориальной целостности и суверенитета" и призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили решение президента России Владимира Путина признать независимость "ДНР" и "ЛНР", назвав его "явным нарушением" Минских соглашений.

МИД ФРГ резко осудил признание независимости "ДНР" и "ЛНР". Действия Кремля вопиющим образом нарушают международное право, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пообещав, что Германия даст скоординированный с партнерами ответ на решение Путина.

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Deutsche Welle
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