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Владимир Зеленский опубликовал поздравление с Днем Победы. В нем он заявил, что украинцы никому не позволят "аннексировать эту победу", и выразил уверенность в том, что российских военных точно прогонят с украинской земли.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Stopkadras

"Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом, и никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся своими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм".

"И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить", - сказал Зеленский в видеообращении, снятом на пустынном Крещатике на фоне противотанковых ежей.

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"Мы боремся за свободу для наших детей и потому победим. Мы никогда не забудем, что делали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного", — заявил украинский президент.

Он сказал, что украинцы освободили от нацистов всю Украину, и потому он верит: "Мы точно прогоним оккупантов с нашей земли".

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