"Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом, и никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся своими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм".
"И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить", - сказал Зеленский в видеообращении, снятом на пустынном Крещатике на фоне противотанковых ежей.
"Мы боремся за свободу для наших детей и потому победим. Мы никогда не забудем, что делали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного", — заявил украинский президент.
Он сказал, что украинцы освободили от нацистов всю Украину, и потому он верит: "Мы точно прогоним оккупантов с нашей земли".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы призывает празднующих россиян задуматься: сейчас они более жестокие, чем нацисты
Президент Литвы Гитанас Науседа призывает...
Экономист предупреждает: рост цен в Литве становится неуправляемым
Литовская экономика и жители еще не успели прийти в...
Спецэфир Delfi: 9 мая в Литве, Украине и России — парад во время войны
Владимир Зеленский опубликовал поздравление с Днем...
В Вильнюсе на 9 мая не обошлось без инцидента задержан Рагельскис
9 мая на Антакальнисское кладбище приходят люди,...
Экономист: Европе не удастся мгновенно заменить российский газ
Экономист Римантас Рудзкис сказал, что Россия сейчас...