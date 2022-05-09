"Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом, и никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся своими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм".

"И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить", - сказал Зеленский в видеообращении, снятом на пустынном Крещатике на фоне противотанковых ежей.

"Мы боремся за свободу для наших детей и потому победим. Мы никогда не забудем, что делали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного", — заявил украинский президент.

Он сказал, что украинцы освободили от нацистов всю Украину, и потому он верит: "Мы точно прогоним оккупантов с нашей земли".