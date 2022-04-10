"Все, что они уже присылают, для некоторых видов оборудования это сделано поздно. Потому что, когда мы, например, говорим о Мариуполе, когда вы теряете тысячи людей, и что теперь? От лидеров некоторых стран я вижу 100-процентную поддержку, это действительно так. А некоторые европейские лидеры поменяли позицию, но вы видите цену этих изменений", — сказал Зеленский.

На вопрос, достаточно ли оружия получила Украина, чтобы преломить ход войны, президент ответил: "Еще нет, еще нет".

Зеленский также сказал, что, если бы Украина была членом НАТО, этой войны бы не было, или она выглядела бы иным образом.

"Она бы по-другому разворачивалась, у нас было бы плечо близких соседей, мы бы вместе могли воевать. Но уверен, что войны все же не было бы", — добавил он.