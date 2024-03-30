Зеленский: Без помощи США Украина будет вынуждена отступать

"Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами все - газ, энергетику, школы, заводы, гражданские здания. ATACM-300 - вот ответ", - сказал Зеленский. "Когда Россия поймет, что мы можем уничтожить эти самолеты (на аэродромах в Крыму. - Ред.), они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы их вытолкнем из аэропортов Крыма", - объяснил президент, подчеркнув, что Украине также не хватает ракет ПВО для защиты собственных городов.