22 июня 2023 г. 10:35

Зеленская рассказала, что не живет с мужем из соображений безопасности

 
Zerkalo.io
Olena Zelenska
Olena Zelenska
ФОТО: AFP / Scanpix

Жена украинского президента Елена Зеленская в интервью израильской газете The Jerusalem Post заявила, что они с мужем живут раздельно из соображений безопасности.

С мужем они живут порознь: Владимир Зеленский в целях безопасности ночует в офисе, а она каждый день возвращается к детям.

— Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент, — добавила Зеленская.

Зеленская сказала, что начинает свой рабочий день с просмотра новостей, чтобы узнать, куда за ночь попали российские ракеты. Она напомнила, что недавно был обстрелян высотный дом в ее родном городе Кривом Роге, погибли 11 человек. Мимо этого здания она проходила каждый день в течение многих лет.

Первая леди подчеркнула, что знает, «каково это, когда смотришь новости, пытаешься понять, что произошло, и пока не получишь официального подтверждения, не знаешь наверняка», есть ли твои близкие среди пострадавших.

В течение дня, по ее словам, она ходит в Офис и работает над такими проектами, как программа психического здоровья, улучшение школьных обедов и помощь жертвам домашнего насилия, а также она дает интервью и проводит телефонные и видеозвонки.

Напомним, Елена Зеленская прибыла с рабочим визитом в Израиль 19 июня. Вместе с первой леди Израиля Михаль Герцог они посетили один из крупнейших детских госпиталей страны Safra Children’s Hospital под Тель-Авивом.

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