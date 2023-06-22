Зеленская рассказала, что не живет с мужем из соображений безопасности

С мужем они живут порознь: Владимир Зеленский в целях безопасности ночует в офисе, а она каждый день возвращается к детям.
— Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент, — добавила Зеленская.
Зеленская сказала, что начинает свой рабочий день с просмотра новостей, чтобы узнать, куда за ночь попали российские ракеты. Она напомнила, что недавно был обстрелян высотный дом в ее родном городе Кривом Роге, погибли 11 человек. Мимо этого здания она проходила каждый день в течение многих лет.
Первая леди подчеркнула, что знает, «каково это, когда смотришь новости, пытаешься понять, что произошло, и пока не получишь официального подтверждения, не знаешь наверняка», есть ли твои близкие среди пострадавших.
В течение дня, по ее словам, она ходит в Офис и работает над такими проектами, как программа психического здоровья, улучшение школьных обедов и помощь жертвам домашнего насилия, а также она дает интервью и проводит телефонные и видеозвонки.
Напомним, Елена Зеленская прибыла с рабочим визитом в Израиль 19 июня. Вместе с первой леди Израиля Михаль Герцог они посетили один из крупнейших детских госпиталей страны Safra Children’s Hospital под Тель-Авивом.