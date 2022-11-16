Завтра — приговор по сбитому "Боингу". Вот главное, что установил суд

Две трети погибших в катастрофе рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, были голландцами, и именно голландский прокурор возглавил Международную следственную группу, проводившую расследование.

Россия продолжает называть это дело политизированным, предвзятым и однобоким, хотя все аргументы, представленные Москвой, суд внимательно изучил.

Накануне приговора "Би-би-си" рассказывает о важных открытиях этого процесса.

В причастности к крушению самолета обвиняются:

Игорь Гиркин (Стрелков) — гражданин России — министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ;

Сергей Дубинский — гражданин России — старший офицер ГРУ армии России в отставке;

Олег Пулатов — гражданин России — подполковник запаса ВДВ армии России;

Леонид Харченко — гражданин Украины — командир разведподразделения ГРУ ДНР.



Прокуратура Нидерландов запросила для каждого из них пожизненный срок, но подчеркивает, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по "Боингу".



ДНР неоднократно просила о "Буке". Из России отправили минимум две установки



В первые же дни суда над причастными к крушению самолета выяснилось, что в 2014 году из России на территорию, которую контролировали сепаратисты, направились как минимум два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) "Бук".

Прокуратура Нидерландов уверена, что за транспортировку первого "Бука" отвечал офицер ГРУ Олег Иванников. Но его колонна не доехала до ДНР — "Бук" сломался по дороге. Установили это с помощью телефонных прослушек, а также на основании фото- и видеометриалов, которые получили следователи.

За перемещение второго "Бука" отвечал отставной офицер ГРУ Генштаба России Сергей Дубинский, установила прокуратура. Этот "Бук" успешно добрался до Донецка, а потом поехал сторону города Снежное, что подтверждается многочисленными фото и видео. Колонна, в составе которой ехал "Бук", даже попала на снимок со спутника. На нем ЗРК едет в район предполагаемого места пуска ракеты вблизи Снежного.

(Фото: Google via JIT)

Следствие по делу MH17 получило многочисленные перехваты телефонных разговоров, из которых выяснилось, что командиры военных формирований самопровозглашенной ДНР неоднократно просили российских чиновников и генералов доставить им "Бук", чтобы противостоять авиации Украины.

На одной из таких записей, которую прослушали в суде, человек с голосом Игоря Стрелкова (Гиркина), тогда работавшего министром обороны так называемой ДНР, несколько раз просит предоставить противотанковую артиллерию и "нормальную ПВО". Стрелков добавляет, что "все это нужно, естественно, со специалистами уже готовыми".

За сутки до крушения "Боинга" человек с голосом офицера ГРУ Сергея Дубинского сетует: "Если я успею утром получить "Бук" и отправить туда, это будет хорошо, если не успею, то жопа…". Рассказывая сослуживцу о тяжелом положении на фронте он добавляет: "Больше делать нам нечего, только на "Бук" надеяться".

Маршрут, по которому двигался "Бук" по территории, контролируемой ДНР, был детально восстановлен по показаниям свидетелей, многие из которых были бывшими участниками формирований сепаратистов, а также по биллингу сотовых телефонов группы людей, которые постоянно находились рядом с установкой. Все это также подтверждалось и данными телефонных переговоров сепаратистов, которые были перехвачены и записаны Службой безопасности Украины.

Перехваты — главный источник информации



Существенная часть доказательной базы на этом суде — записи телефонных переговоров, перехваченные СБУ и переданных следствию.

Трое обвиняемых — Стрелков, Дубинский и Пулатов — не отрицают, что на большинстве аудиозаписей прослушек, приобщенных к делу, звучат именно их голоса. Позиция Леонида Харченко неизвестна — он ни разу не комментировал обвинения и ход процесса.

Сергей Дубинский, правда, утверждал, что часть записей якобы была смонтирована воедино из разных по времени разговоров. Пулатов же уверял, что знал о прослушке телефонов, поэтому якобы часто намеренно говорил неправду.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эти утверждения, прокуратура Нидерландов провела фоноскопическую экспертизу записей и не обнаружила следов монтажа. Далее прокуроры сопоставили все известные им перехваченные разговоры обвиняемых между собой и с другими военными. В них не было найдено логических противоречий, которые обязательно присутствовали бы, если бы люди перемежали правду и вымысел, чтобы запутать противника.

Более того, подлинность происшествий, которые обвиняемые обсуждали якобы для дезинформации противника, подтверждаются фото- и видеоматериалами, снятыми очевидцами на месте событий 16-18 июля 2014 года в Донбассе.

О многом говорят и данные о геопозиции сотовых телефонов обвиняемых. Изучив биллинг мобильного Харченко, следствие заметило, что его аппарат подключался к вышкам в Зугрэсе, Шахтерске и Снежном, что соответствует предполагаемому маршруту движения военной колонны с "Буком".

А всего через полчаса после крушения "Боинга" человек с голосом Харченко доложил человеку с голосом Дубинского:

- Мы на месте, одну уже "сушку" сбили" (имеется в виду истребитель "Су").

- Молодцы, ай, молодцы! Одну "сушку" сбили, молодцы! — отвечает собеседник.

В момент пуска ракеты по "Боингу" телефон Харченко был выключен. Но перехваты и геопозиция сотового незадолго до и вскоре после крушения говорят о том, что Харченко был на месте запуска.

Судя по геопозиции телефона Пулатова, он также сопровождал колонну, в которой ехал "Бук". Более того, как отметил суд, в своих показаниях Пулатов (он единственный из обвиняемых взаимодействовал с судом) не оспаривает основной сценарий следствия (пуск ракеты "Бука" из-под Снежного, находившегося под контролем сил ДНР), а только говорит о своей непричастности к этому пуску.

Вскоре после крушения "Боинга" обвиняемые активно перезванивались, радуясь сбитому самолету, который принимали за украинский истребитель, и описывая это как свой успех.

"Я сейчас в Мариновке. Самолет мы бахнули тоже сейчас, "сушку". Как раз над Саур-Могилой. Мы же "Бук-М" получили, вот", — говорит человек с голосом Дубинского.

Другие версии проверяли, но они не подтвердились



Прибыв на место падения обломков самолета, ДНРовцы обнаружили, что сбитый борт оказался гражданским, а не военным. В разговорах между собой офицеры военных подразделений ДНР начали обсуждать версию, что рейс МН17 был сбит украинским военным самолетом. А "Бук", присланный из России, якобы сбил не гражданский лайнер, а именно этот украинский штурмовик.

Однако ни в день катастрофы, ни на протяжении следующих восьми лет вплоть до сегодняшнего дня ни Россия, ни самопровозглашенная ДНР не показали миру обломки украинского военного самолета, который якобы мог сбить "Боинг".

Украина, напротив, передала Нидерландам данные о полете всех своих военных самолетов 17 июля 2014 года. Все эти вылеты были вне зоны боевых действий на юго-востоке Украины.

Несмотря на это, международная следственная группа продолжила изучать эту альтернативную версию крушения MH17. При разборе и анализе обломков самолета специалисты не нашли следов от пуль авиационной пушки или следов попадания каких-либо других ракет, кроме ракеты "Бука".

Эксперты обследовали тела экипажа и пассажиров самолета и обнаружили поражающие элементы, встречающиеся только у ракет "Бука" (например, металлические элементы в форме бабочки).

Затем следователи нашли тех, кто часто упоминался в российских государственных СМИ, — авиадиспетчера из Днепропетровска Анну Петренко, которая якобы таинственно исчезла после крушения "Боинга", загадочного, но осведомленного испанского диспетчера "Карлоса" и украинского военного пилота Владислава Волошина.

Летчик Волошин еще в 2015 году сообщил следствию, что не совершал боевых вылетов 17 июля 2014 года (это также подтверждается документами ВВС Украины, предоставленными Нидерландам). Показания следствию также охотно дал командир Волошина. Диспетчер Петренко заявила, что не видела никаких военных самолетов на своем радаре. А человек, называвшийся "диспетчером Карлосом", признался, что никогда не был авиадиспетчером. Оказалось, что он был ранее судим за мошенничество, а сейчас живет в Румынии. Поговорив с каждым из них, следствие пришло к выводу, что упомянутые люди не имеют никакого отношения к крушению МН17.

Обломок ракеты, которая, по версии следственной группы, сбила "Боинг", летевший над Донбассом (Фото: EPA)

Следствие также изучило десятки часов прослушки звонков военных самопровозглашенной ДНР — в них не было упоминания военных самолетов Украины до момента крушения МН17. Российский диспетчер, который видел МН17 на своем радаре и должен был вести борт в воздушном пространстве России, также не упоминал о каких-то других самолетах рядом с малайзийским "Боингом".

Следователи опросили и экипаж гражданского самолета, пролетавшего 17 июля 2014 года недалеко от "Боинга" МН17, когда тот был в воздушном пространстве Украины. Пилоты и бортпроводники этого лайнера сообщили, что не видели в небе никаких других самолетов. В записях разговоров пилотов МН17 нет упоминаний о других самолетах в небе.

21 июля 2014 года минобороны России заявило, что "российскими средствами контроля воздушной обстановки зафиксирован набор высоты самолетом украинских ВВС, предположительно Су-25, в направлении малайзийского "Боинга-777". Прокуратура Нидерландов несколько раз просила Москву передать им эти данные военных радаров. Но ответа от минобороны России до сих пор не получила.

Сочетание всех этих факторов позволило в ходе суда отбросить версию о том, что "Боинг" МН17 был уничтожен в результате атаки военного самолета. Самолет был сбит ракетой, пущенной с земли.

Украинские "Буки" в Донецкой области остались на базе



Проверило следствие и версию о том, что "Боинг" могли сбить из "Бука", принадлежащего Украине. Именно на этой версии до сих пор настаивает минобороны России и делает упор защита обвиняемого Олега Пулатова.

Российские военные в июле 2014 года опубликовали несколько спутниковых снимков, на которых было видно, что в день крушения "Боинга" украинская установка "Бук" вдруг покинула военную базу Украины в Донецкой области.

Нидерланды попросили Москву прислать оригиналы этих снимков еще в октябре 2014 года, вскоре после публикации этих сведений. Минобороны России ответило на этот вопрос только шесть лет спустя, сообщив, что оригиналы снимков не сохранились.

Зато снимки украинской военной базы за июль 2014 года предоставило Европейское космическое агентство. На кадре от 17 июля видно, что украинский "Бук" продолжает находиться на базе. Сопоставив снимок ЕКА с копией снимка минобороны России, следствие обнаружило существенные расхождения.

И на кадрах Google, и на снимке ЕКА 16 июля рядом с военной базой ВСУ четко видно вспаханное поле. На российском снимке это же поле почему-то не вспахано. Изучив метаданные опубликованного Россией файла (ведь подлинник Москва так и не прислала), следствие обнаружило в нем признаки редактирования изображения. Сопоставив снимок России со снимками с других спутников, следствие пришло к выводу, что Москва опубликовала снимок от июня 2014 года, выдавая его за более поздний.

Фото: JIT

И тем не менее прокуратура Нидерландов изучила сценарии пуска ракеты "Бука" из населенных пунктов, находившихся в момент катастрофы на нейтральной полосе или под контролем украинских сил.

Российские чиновники, прокремлевские СМИ и специалисты концерна "Алмаз-Антей" (они производят ЗРК "Бук") утверждали, что стрелять по самолету могли с поля близ Амвросиевки, из Енакиево, с фабрики севернее Снежного, а также с хутора близ села Зарощенское. Все эти варианты оказались несостоятельными — либо место пуска никак не сходилось с допустимой траекторией полета ракеты, либо свидетели из числа местных жителей и военных ДНР опровергли возможность пуска из этих точек.

К примеру, расчеты голландских и бельгийских экспертов, в том числе с использованием данных концерна "Алмаз-Антей", показали, что с учетом характера повреждений "Боинга" и характеристик ракеты "Бук" пуск из-под Зарощенского был бы невозможен. Найти свидетелей пуска ракеты из-под Зарощенского также не удалось. Российские журналисты, говорившие с жителями села Зарощенское, сообщали, что пуска ракеты те не слышали, а район и вовсе контролировался силами ДНР.

Фото: Reuters

В 2018 году минобороны России заявило, что ракета, которой был поражен МН17, была произведена в СССР и передана на территорию современной Украины еще в 1986 году. Внимательно изучив предоставленные Москвой документы, следователи заметили, что производственный номер ракеты, о которой говорила Россия, не совпадает с номером ракеты, обломки которой были обнаружены на месте падения малазийского "Боинга". А в самих документах есть ряд исправлений и непонятно когда сделанных приписок.

Заслушав все эти аргументы, суд исключил версию, что самолет рейса МН17 мог быть сбит "Буком" вооруженных сил Украины.

Свидетели пуска ракеты



В суде были представлены показания 20 свидетелей, которые заявили, что видели в небе след от пуска ракеты 17 июля 2014 года. Из них восемь человек непосредственно видели полет ракеты в небе, а еще четверо слышали грохот, а затем увидели в небе след.

По описанию свидетелей, этот след был похож на тот, который обычно оставляет ракета ЗРК, — он может быть виден еще несколько минут после пролета. Момент пуска снарядов "Бука" также сопровождает звук громкого удара, который возникает из-за того, что ракета развивает сверхзвуковую скорость. Этот звук, согласно документации и проведенным испытаниям, может быть слышен на расстоянии примерно пяти километров в течение 20 секунд.

Во время работы следственной группы на месте крушения "Боинга" обломки самолета охраняли вооруженные сторонники самопровозглашенной ДНР (Фото: Getty Images)

Отвечая на вопрос о возможном месте пуска ракеты, большинство опрошенных свидетелей указало направление левее от населенного пункта Снежное (в июле 2014 года, как и сейчас, этот населенный пункт находился под контролем сил так называемой Донецкой народной республики).

Некоторые указывали более точную локацию — место недалеко от Саур-могилы или село Первомайское.

Особое внимание в суде уделили показаниям свидетеля, обозначенного как Х48. Он сообщил, что 17 июля, незадолго до крушения "Боинга" (в районе 16:20 по местному времени), он находился на блокпосту у села Первомайское, которое контролировали силы ДНР. Он увидел, как мимо проезжает военная машина с зелеными ракетами, которая затем поехала в сторону сельскохозяйственного поля и скрылась за деревьями.

Затем свидетель услышал грохот, после чего свист и увидел, как в небе появился белый след, уходивший в сторону города Торез (судя по данным радаров и "черных ящиков", именно в том направлении в тот момент находился "Боинг" МН17). Через мгновение в небе раздался взрыв, а потом свидетель увидел, как из облаков на землю сыплются обломки самолета.

Фамилия и имя этого важного свидетеля в суде не назывались, поскольку он опасается за свою безопасность, однако он давал свои показания в присутствии трех судей, которые верифицировали его личность.

Фото: Reuters

Для оценки надежности этих показаний следственный судья изучил данные телефонного биллинга этого свидетеля. Выяснилось, что 17 июля он действительно находился именно в том районе, о котором говорит.

Данные о том, что пуск ракеты по "Боингу" произошел с поля недалеко от Снежного и Первомайского, еще в 2014 году обнародовали США. Они ссылаются на то, что их военный спутник зафиксировал момент пуска ракеты. Суд несколько раз просил Вашингтон обнародовать снимок, но американцы отказываются это делать, ссылаясь на то, что это раскроет технические возможности спутников, имеющихся у Пентагона.

Сам снимок в итоге разрешили посмотреть только главному прокурору Нидерландов по делам о терроризме, а суду предоставили меморандум (официальный документ) с описанием имеющихся данных.

Прокурор, видевший снимок своими глазами, подтвердил, что информация в меморандуме соответствует данным источника, с которым он ознакомился.

В итоге суд согласился с версией следствия о том, что сбить "Боинг" могла только ракета, пущенная с установки "Бук", стоявшей в поле близ Снежного. Этот район в то время контролировался силами ДНР.

При этом прокуратура отдельно отметила, что Россия сыграла "ключевую роль в начале и продолжении войны на востоке Украины", поддерживая нерегулярные военные формирования и обеспечивая их оружием.