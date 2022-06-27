Завод "Азот" полностью перешел под контроль российских военных и сепаратистов

По его словам, "сейчас там [на заводе "Азот"] проводится разминирование, проверяются все подвальные помещения, расчищается территория".

Официальные представители России информацию об этом не комментировали. "Азот" оставался последним оплотом украинских военных в Северодонецке.

В субботу местные власти сообщили об отступлении украинских сил из города после нескольких месяцев боев.