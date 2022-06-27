aA
Территория химического предприятия "Азот" в Северодонецке перешла под контроль российских военных и бойцов самопровозглашенных республик, в бомбоубежищах завода ещё остаются мирные жители, заявил представитель непризнанной ЛНР Андрей Марочко.
Завод "Азот" полностью перешел под контроль российских военных и сепаратистов
© Reuters / Scanpix

По его словам, "сейчас там [на заводе "Азот"] проводится разминирование, проверяются все подвальные помещения, расчищается территория".

Официальные представители России информацию об этом не комментировали. "Азот" оставался последним оплотом украинских военных в Северодонецке.

В субботу местные власти сообщили об отступлении украинских сил из города после нескольких месяцев боев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Украинские военные: армия РФ попыталась обстрелять Одессу

Украинское оперативное командование “Юг” сообщает,...

В Украине ждут "переломного момента" войны в августе

В августе Украина начнет возвращать оккупированные...

TOP новостей

Из-за кибератаки российских хакеров учреждения и бизнес Литвы работают с перебоями

Продолжающаяся кибератака группы связанных с Россией...

Россия нанесла удар по Кременчугу. Пострадал торговый центр, в котором находилось около тысячи людей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что...

Экономисты оценили угрозы России: эта страна может нанести вред самой себе

Не за горами еще несколько этапов санкций ЕС в...

Премьер-министр: Литва высказала ЕК много замечаний по калининградскому транзиту

Литва представила ряд замечаний Европейской Комиссии...

Спецэфир Delfi: "Искандеры" для Лукашенко, Калининградский транзит и позиция Литвы

Путин пообещал передать Минску " Искандеры " в ответ на...