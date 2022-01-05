Защита принца настаивала на том, что в опубликованном накануне секретном внесудебном соглашении 2009 года между Джуффре и ныне покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном содержалось обязательство женщины отказаться от судебного преследования как самого Эпштейна, так и его знакомых, включая герцога Йоркского.

Как говорилось в заключенном во Флориде соглашении, Джуффре получила 500 тысяч долларов в обмен на прекращение рассмотрения ее иска против Эпштейна. Там также было указано, что женщина отказывается и от исков в отношении "потенциальных ответчиков", с которыми связан финансист.

Адвокаты принца настаивают, что он как раз и мог быть одним из таких ответчиков, но при подписании соглашения с Эпштейном Джуффре фактически отказалась от реализации своих прав, в связи с чем ее нынешний иск необоснован, и дело должно быть прекращено.

Что происходило на заседании во вторник



Споры о формулировках документа продолжались во вторник около часа. Заседание под председательством окружного судьи Льюиса Каплана проходило по видеосвязи, в нем участвовали как адвокаты герцога Йоркского, так и защита Вирджинии Джуффре.

Судья, в частности, усомнился в том, может ли принц Эндрю считаться "потенциальным ответчиком", если предполагаемое преступление в отношении Джуффре было совершено еще до подписания соглашения с Эпштейном.

"Потенциальный ответчик — это тот, кто мог бы стать ответчиком в силу обстоятельств, о которых госпожа Джуффре знала в то время, — сказал адвокат принца Эндрю Бреттлер. — Разумеется, принц Эндрю мог быть привлечен к ответственности по иску 2009 года во Флориде, но не был. Он был потенциальным ответчиком".

Судья Каплан предположил, что существует альтернативный взгляд на мировое соглашение между Джуффре и Эпштейном — и его значение зависит от того, как это соглашение воспринимает та или иная сторона.

"Эпштейн предложил X долларов, чтобы получить самую широкую свободу, которую другая сторона готова была ему предоставить, — сказал судья. — С точки зрения другой стороны, цель могла заключаться в том, чтобы дать самую ограниченную свободу, чтобы оставить себе возможности на будущее".

"Но это полностью противоречит формулировке соглашения", — возразил Бреттлер.

"Настоящий вопрос заключается в том, что она имела в виду, и что он имел в виду в отношении лиц, которые могли быть включены [в иск]", — заявил судья, имея в виду положение о "потенциальных ответчиках".

"Я не знаю, почему она согласилась на эту формулировку, если намеревалась ограничиться только Эпштейном, — продолжил Бреттлер. — Она могла бы подать в суд на [другие стороны], но она этого не сделала и отказалась от своих прав подать на них в суд, когда они заключили мировое соглашение".

Защита принца Эндрю также призвала Вирджинию Джуффре пролить свет на то, что произошло между ней и принцем: "Ей нужно указать, когда принц Эндрю якобы надругался над ней. Мы хотели бы знать дату. У нас нет ни даты, ни времени, ни места".

Но судья заявил, что на данном этапе она этого делать не обязана.

"Этого не произойдет. Вы имеете полное право на эту информацию, когда стороны приступают к представлению доказательств", — отрезал Льюис Каплан.

Он также задал представлявшему Джуффре адвокату Дэвиду Бойсу вопрос о части соглашения, гласящей, что оно не может быть применено "другими людьми в рамках какого-либо другого дела".

Каплан, по мнению некоторых комментаторов, может интерпретировать этот пассаж против принца Эндрю, так как он не считается стороной подписанного в 2009 году соглашения.

Выслушав аргументы адвокатов принца и задав несколько вопросов, судья Каплан удалился, сказав, что примет решение "очень скоро". Когда это произойдет, неизвестно.

Что будет дальше



Вирджиния Джуффре (до замужества — Робертс) утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю в возрасте 17 лет.

61-летний сын королевы Великобритании Елизаветы II и герцог Йоркский отвергает все обвинения в свой адрес и говорит, что не знаком с Вирджинией Джуффре. Совместную фотографию 2001 года он называет подделкой.

Если судья Льюис Каплан решит не прекращать дело по иску Джуффре, начнется гражданский процесс.

В своем иске женщина не называла сумму возможной компенсации и не требовала привлечь принца к ответственности, оставив решение об этом на усмотрение суда.

Как сообщала в минувшие выходные британская пресса, если принц Эндрю проиграет процесс, его могут лишить права использовать официальный титул и отправить во "внутреннюю ссылку".