Заражение среди привитых: эффект AstraZeneca и Janssen оказался слабее

Количественно коронавирусом чаще всего заражаются привитые вакциной Pfizer, но это логично: это самый популярный препарат, поэтому и доля зараженных больше, так что при расчете важны пропорции, пишет RusERR.

Препаратом Pfizer привиты 67% от общего числа всех вакцинированных, 16% — AstraZeneca, 10% — Moderna и 8% — Janssen. В статистике заражений и госпитализации эти пропорции должны быть примерно такими же, однако в действительности выявляется разница.

Доля Pfizer меньше — 55% (вместо 67%), доля заразившихся среди привитых вакциной Moderna и вовсе в два с половиной раза меньше, то есть 4% (вместо 10%).

Вакциной Janssen привиты 8%, но зараженных — 10%. Защита AstraZeneca пропорционально в два раза слабее, доля заразившихся среди привитых этой вакциной составляет 31% (хотя этим препаратом вакцинированы лишь 16% жителей Эстонии).