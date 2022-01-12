Заражение ковидом: почему нельзя пустить "омикрон" на самотек

Тема выработки коллективного иммунитета путем повального заражения коронавирусом все чаще поднимается в дискуссиях о COVID-19, тем более что вариант "омикрон" вируса SARS-CoV-2 быстро распространился по планете. Но что именно при этом имеется в виду?

Можно сидеть сложа руки и ждать появления базового иммунитета?

Начнем с самого важного. "Заражение — ужасный термин, — отмечает Тобиас Курт (Tobias Kurth), директор Института общественного здравоохранения берлинской университетской больницы "Шарите" и профессор общественного здравоохранения и эпидемиологии. — На самом деле речь идет о базовом (популяционном) иммунитете".

Проще говоря, ключевой вопрос заключается в следующем: если сейчас все больше и больше людей заражаются коронавирусом, не можем ли мы просто надеяться на то, что в какой-то момент все переболеют ковидом и население станет невосприимчивым к нему? Так что, можно сидеть сложа руки и смотреть, что будет дальше?

Конечно, нет, говорит министр здравоохранения ФРГ, эпидемиолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). "Даже если "омикрон", вероятно, не так опасен, как "дельта"-вариант, все еще остается много людей, здоровью которых будет нанесен невосполнимый ущерб (в случае инфицирования "омикроном". — Ред.)", — указал министр в интервью телеканалу n-tv. Базовый иммунитет, который, по мнению профессора Курта, должен быть в центре внимания, возникает в популяции, когда иммунная система значительной части людей способна выстроить защиту от вируса — не только в результате перенесенного ранее заболевания, но и посредством прививок.

Цель: никаких новых серьезных волн заболеваний

"Важно, чтобы иммунная система была активирована либо в результате контакта с вирусом SARS-CoV-2, либо с помощью вакцины, — объясняет Курт. — Мы надеемся, в какой-то момент такой контакт получат достаточное количество людей, чтобы в итоге почти не было сложного протекания болезни и чтобы не слишком много людей заболевали одновременно". С ослаблением волн, которые неоднократно ставили системы здравоохранения на грань коллапса в ходе нынешней пандемии, SARS-CoV-2 стал бы, согласно данной логике, таким же эндемичным, как грипп.

Когда именно это могло бы произойти, сложно предсказать, потому что иммунный ответ организма в случае ковида нестабилен. Даже те, кто уже выздоровел, могут заразиться повторно. Бывает, что не помогает и вакцинация, особенно когда появляется новый вариант вируса. К счастью, даже в этих случаях иммунная система в определенной степени "запоминает" предыдущий контакт и затем обычно реагирует таким образом, что болезнь протекает легко.

Контакт иммунной системы с новым вариантом вируса можно представить так, как будто кто-то говорит на диалекте, уточняет Курт: "Если я говорю на классическом немецком языке, я могу привыкнуть и к баварскому диалекту, даже если не понимаю его на сто процентов".

Заражение опасно для непривитых — и для привитых тоже

Но для того, чтобы иммунная система среагировала на "диалект" и защитила нас от тяжелого течения ковида, она должна прежде соприкоснуться с коронавирусом или вакциной против него. Между тем в Германии, по данным Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut), около 15,5% взрослого населения (18 лет и старше) еще не получили первую прививку. А в некоторых федеральных землях этот показатель даже превышает 25%.

Такие лица подверглись бы высокому риску заражения, если бы вирусу просто дали возможность свободно распространяться. Если мы позволим многим людям заразиться вариантом "омикрон", то из-за ожидаемого невероятно большого числа инфицированных будет много случаев и серьезного протекания заболевания, предупреждает Курт.

Инфицирование также опасно для детей и подростков. Почти 40% детей в возрасте от 12 до 17 лет в Германии еще не вакцинированы. У них и даже у детей младшего возраста заболевание ковидом обычно протекает без тяжелых симптомов. Но эксперты предупреждают, что пока мало информации о долгосрочных последствиях данной болезни. Вот почему молодые люди также — насколько это возможно — должны защищать себя от коронавируса.

Профессор Курт подчеркивает, что и вакцинированным не следует расслабляться: "Даже привитые или переболевшие могут, хоть и редко, вновь заболеть еще тяжелее. Это как играть в русскую рулетку". И это одна из причин, по которой Курт отказывается делать ставку на достижение базового иммунитета с помощью свободного распространения коронавируса: "Риск слишком высок".