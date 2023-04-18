Старт был намечен на 8 утра по местному времени (14:00 по Лондону) в понедельник со специальной площадки в городе Бока-Чика в Техасе. По замыслу, ракета должна совершить почти полный оборот вокруг земного шара — однако в самый последний момент запуск было решено перенести.

Глава SpaceX изначально призывал всех, кто следит за приготовлениями к запуску, умерить свои ожидания, так как на старте не исключены технические проблемы — как в итоге и получилось.

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"Это первый запуск очень сложной гигантской ракеты, который может и не состояться, — предупреждал Маск в "Твиттере". — Мы будем очень осторожны, и если что-то вызовет наши опасения — отложим запуск".

Посмотреть на премьерный запуск на побережье Мексиканского залива собрались тысячи зрителей, которые в итоге остались без шоу.

Илон Маск рассчитывает на то, что ракета Starship полностью перевернет индустрию ракетостроения освоения космоса.

Она предназначена для полного и быстрого повторного использования и, по замыслу Маска, сможет совершать несколько рейсов в день, доставляя на орбиту людей или грузы.

Маск также рассматривает Starship как транспортное средство, которое может открыть эру межпланетных путешествий для обычных людей.

Верхний и нижний сегменты корабля тестировались отдельно друг от друга, в понедельник им впервые предстояло подняться в сцепке.

Саму ракету также несколько раз запускали на относительно небольшую высоту.

Нижняя часть, названная разработчиками Super Heavy (сверхтяжелая) представляет собой гигантский ускоритель с 33 двигателями.

В феврале запуск протестировали статично — закрепив ракету на стартовой площадке и вдвое снизив мощность двигателей.

Если, как планируется, при запуске SpaceX выйдет на 90-процентную тягу, нижняя ступень должна обеспечить ракете мощность, близкую к 70 меганьютонам. Это эквивалентно силе, необходимой для обеспечения взлета почти 100 сверхзвуковых авиалайнеров Concorde.

Поднявшись после запуска, Starship возьмет курс на восток Мексиканского залива. Через две минуты и 49 секунд после старта от ракеты отделится нижняя ступень а сама она продолжит путь уже на собственных двигателях — над Карибским морем, а затем на высоту более 100 км над поверхностью Земли.

Выход на орбиту займет в общей сложности всего шесть минут и 23 секунды.

За следующие 90 минут корабль должен совершить почти полный оборот вокруг планеты, вернуться в атмосферу Земли и опуститься в Тихий океан к северу от Гавайских островов.

Чтобы справиться с огромным перегревом во время спуска, на ракету нанесен специальный защитный слой.

По словам разработчиков, первое приземление будет скорее напоминать нырок в воду брюхом, но в дальнейшем и ракета-носитель, и корабль будут совершать контролируемые посадки, чтобы их можно было дозаправить и перезапустить.

Что касается ускорителя Super Heavy, в SpaceX рассчитывают, что в понедельник он вернется к побережью Техаса, вертикально опустится к земле, на некоторое время зависнет над поверхностью — после чего ему позволят упасть в воду и затонуть.

За запуском Starship пристально наблюдает государственная аэрокосмическая администраций НАСА.

На разработку варианта Starship, способного доставить экипаж на Луну, НАСА выделило SpaceX почти 3 млрд долларов.

Профессор астронавтики Университета Южной Калифорнии и консультант SpaceX Гаррет Райзман говорит, что Маск хочет проникнуть в Солнечную систему еще глубже.

"Он рассматривает Starship как потенциально еще один гигантский сдвиг парадигмы, невероятный скачок возможностей — к примеру, масштабной доставки людей на Марс", — заявил Райзман в комментарии Би-би-си.

При этом он видит в проекте определенные риски — в частности, связанные с размером ракеты Starship, которая по меньшей мере вдвое крупнее самого большого аппарата, когда-либо созданного в истории ракетостроения.

В Бока-Чике SpaceX ведет масштабное экспериментальное производство различных космических аппаратов — и, по словам представителей компании, своего тестирования ждут уже несколько моделей.