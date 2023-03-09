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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью обесточена из-за российских ночных ракетных ударов, сообщается в Telegram-канале НАЭК "Энергоатом".
Zaporižios AE
Zaporižios AE
© Scanpix / Reuters

Согласно заявлению компании, отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

"Сейчас станция обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации", - говорится в тексте публикации. НАЭК также сообщает, что 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние.

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Deutsche Welle
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