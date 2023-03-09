Согласно заявлению компании, отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

"Сейчас станция обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации", - говорится в тексте публикации. НАЭК также сообщает, что 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние.