Западные страны на "Рамштайне-7" объявили о новых поставках вооружений Украине

- Канада объявила о выделении помощи на 34 млн долларов. В частности, речь идет о зимнем снаряжении для военных, камерах для беспилотников, спутниковых снимках.

- Швеция выделяет Украине военную помощь на 287 млн евро, в том числе средства ПВО.

- Испания передаст 2 дополнительных зенитно-ракетных комплекса Hawk и ракеты к ним.

- Греция поставит 155 мм артиллерийские снаряды.

- Германия продолжит поставки систем ПВО, артиллерии, боеприпасов.

- Польша поставит артиллерию и противотанковое вооружение, системы ПВО.

