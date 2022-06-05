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Американский аналитический центр "Институт изучения войны" опубликовал новый анализ ситуации на фронте в Украине. В нем говорится, что украинские силы в Северодонецке успешно обороняют сам город и препятствуют началу штурма соседнего Лисичанска.
Ukraina praneša apie sunkias kautynes ​​aplink Severodonecką Luhanske
Ukraina praneša apie sunkias kautynes ​​aplink Severodonecką Luhanske
© AFP / Scanpix

В докладе отмечается, что украинские части вряд ли настолько боеспособны, как их описывает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, и что российские войска все еще могут взять Северодонецк и Лисичанск.

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Однако, как говорится в тексте доклада, ВСУ сохраняют способность контратаковать и в Северодонецке, и на других участках фронта, например, к северу от Херсона.

Хотя российское командование и сосредоточило все ресурсы в сражении на Донбассе, пока что оно смогло добиться лишь скромных успехов.

Российские войска продвигаются медленно, не демонстрируя какой-либо значительный прогресс ни в прямых штурмах города Северодонецка, ни в более широких операциях по его окружению, говорится в докладе.

Руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Северодонецка Александр Стрюк заявил, что ВСУ перегруппировались и работают над возвращением контроля над Северодонецком, сообщает украинское информационное агентство "Униан".

"Был определенный военный успех со стороны орков, которым удалось пройти в город и захватить весьма существенную его часть, почти разделив пополам, если мы говорим о жилых кварталах, где они могут себя чувствовать уверенно. Но нашим военным удалось перегруппироваться, построить линию обороны. И сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы все же вернуть город под полный контроль Украины. Город остается украинским", - сообщил он в эфире украинского телемарафона.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что российские войска захватили около 70% Северодонецка, но украинские войска вернули примерно 20%. Минобороны России в субботу заявляло, что некоторые подразделения ВСУ потеряли до 90% личного состава в боях за Северодонецк.

"Трудно предсказать, когда закончится война, но мой оптимистичный прогноз состоит в том, что она может закончиться к концу года", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников на форуме GLOBSEC-2022 в Братиславе.

По его словам, ВСУ по-прежнему "нужно тяжелое вооружение, в первую очередь РСЗО, а также другая артиллерия, танки, противокорабельные и беспилотные комплексы, ракеты и средства ПВО".

"Они нужны нам поскорее и в количествах, соизмеримых с масштабом угроз. Украина оказалась в состоянии войны без адекватной поддержки со стороны демократического мира", - сказал он.

По словам украинского министра обороны, у Украины изменились военные потребности - если в первый месяц войны ей больше нужны были противотанковые и переносные зенитно-ракетные комплексы, то сейчас ей необходимо более тяжелое вооружение.

"В Херсонской области российская армия выстраивает глубоко эшелонированную оборону. Наша цель - не допустить реализации российских сценариев и как можно быстрее освободить наши территории", - сказал Резников.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить официальные заявления воюющих сторон

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