В администрации США сообщили, что ведут переговоры с поставщиками нефти и газа по всему миру с целью не допустить энергетический кризис в Европе. По их словам, они уже сейчас уверены, что Европа не столкнется с перебоями с поставками тепла и электричества в разгар зимы, если Владимир Путин решится прибегнуть к своему самому мощному экономическому оружию.

В настоящий момент примерно треть импорта сырой нефти и природного газа в Европу идет из России. Некоторые европейские политики опасаются, что введение слишком жестких экономических санкций в случае российского вторжения в Украину может бумерангом ударить по их собственным экономикам.

Как сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на документы, Германия настаивает на исключении энергетического сектора из пакета санкций, опасаясь, что без такого исключения поставки газа в Европу могут оказаться под угрозой. В то же время агентство указывает, что подобное исключение не предотвратит возможные меры в отношении газопровода "Северный поток 2".

Согласно документу, Германия готова подписать пакет санкций, который может включать заморозку активов и запрет на операции для определенных российских банков, ограничения на импорт из РФ некоторых металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши, высокотехнологичных товаров и оборудования двойного назначения.

По данным агентства, пакет санкций, на которые согласна Германия, предполагает запреты на поездки и замораживание активов олигархов, ограничения на инвестиции в России, торговый запрет в отношении некоторых российских госпредприятий, который фактически вынудит их покинуть фондовые рынки.

Источники агентства заявили, что другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов.

Накануне президент США Джо Байден впервые допустил возможность введения санкций лично против российского президента Владимира Путина в случае вторжения российских войск в Украину.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая во вторник в парламенте, заявил, что лидеры стран Европы и США договорились скоординированно ответить на любое нападение России на Украину. "Мы согласились, что готовы утвердить эти меры настолько быстро, насколько это возможно, чтобы усилить эффект сдерживания. Мы в Британии не побоимся усилить и национальные санкции в отношении России в ответ на действия Владимира Путина", — сказал Джонсон.

Он также добавил, что Британия в случае российской агрессии против Украины намерена отправить дополнительные войска в Европу.