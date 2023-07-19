Запад подготовил для контрнаступления Киева 63 тысячи военных

Коалиция стран Запада подготовила для контрнаступления Киева 17 украинских бригадных боевых групп и более 63 тыс. военнослужащих, причем одни только США обучили 15 тыс. из них, "и подготовка продолжается". Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли. Вместе с министром обороны США Ллойдом Остином Милли во вторник, 18 июля, выступил на пресс-конференции в Пентагоне по итогам четырнадцатого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), прошедшего на этот раз в режиме онлайн.