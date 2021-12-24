Присутствие наемников в Мали "способно лишь еще больше ухудшить обстановку в Западной Африке, привести к усугублению ситуации с правами человека и помешать усилиям международного сообщества обеспечить защиту мирных жителей и поддержку малийским вооруженным силам", - говорится в совместном заявлении Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Италии, Литвы, Нидерл

Западные страны выразили сожаление, что малийские власти решили использовать и без того скудные государственные средства для оплаты иностранных наемников вместо поддержки вооруженных сил страны, и предупредили, что размещение наемников из "группы Вагнера" может поставить под угрозу соглашение о примирении в раздираемой конфликтом стране.

Авторы заявления пишут, что им известно, что российские власти оказывают материальную поддержку размещению "группы Вагнера" в Мали. Франция и другие страны призвали Москву перейти "к ответственной и конструктивной деятельности" в регионе.

В последние годы присутствие российских военизированных формирований стало более заметным в Африке, особенно в охваченной войной Центральноафриканской Республике (ЦАР). Источники агентства Рейтер, ответственные за мониторинг ситуации в Западной Африке, утверждали, что в Мали присутствуют не менее тысячи наемников из "группы Вагнера".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров говорил в сентябре, что частная российская компания "на законной основе" действует в Мали, добавив, что российские власти не имеют к этому никакого отношения.

"Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной - это легитимное правительство, которое всеми признается как легитимная и переходная структура - и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов", - сказал Лавров, не уточнив, о какой именно ЧВК идет речь.

Санкции против "ЧВК Вагнера"

Евросоюз в начале декабря ввел санкции в отношении четырех юридических и восьми физических лиц, которые, как полагают в Брюсселе, связаны с "группой Вагнера". Их обвиняют в причастности к серьезным нарушениям прав человека.

Западные страны считают, что Кремль использует группу наемников, имеющую тесные финансовые связи с давним другом российского президента Владимира Путина Евгением Пригожиным, в качестве рычагов влияния в международных конфликтах.

Меры включают заморозку активов компаний и граждан в западных странах, а также запрет на зарубежные поездки в ответ на деятельность ЧВК "Вагнера" в Сирии, Украине и Африке.

Франция уходит, наемники остаются

Франция, чьей колонией была Мали, недавно оставила свою последнюю базу на севере страны. Базы французской армии в Кидале, Тесалите и Тимбукту уже переданы малийской армии. Контингент французских военнослужащих в западноафриканской стране будет сокращен с 5100 до 3000 человек, военных отправят в Нигер.

В последнее время Париж постепенно выводит свои войска из региона Сахель, разделяющего Сахару и более плодородные южные земли.

Еще в сентябре глава французского МИД предупреждал, что Париж выведет своих военных из Мали, если там появятся бойцы из "ЧВК Вагнера".

Франция направила войска в бывшую колонию в 2013 году, после того, как исламистские боевики захватили север Мали. С тех пор и до последнего времени тысячи французских военнослужащих вместе с местными силами проводили операции против исламистских повстанцев, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" (обе группировки запрещены во многих странах, в том числе и в России).

Французские власти считают, что военная хунта, захватившая власть в результате военного переворота в августе 2020 года, обращается за помощью к наемникам "Вагнера" в попытке удержаться у власти после переходного периода, который должен закончиться после президентских выборов и выборов в законодательные органы 27 февраля 2022 года.

Кремль открещивается от связей с ЧВК

В Кремле заявляют, что наемничество запрещено российским законодательством, и отрицают какие-либо связи с "группой Вагнера".

Российский президент Владимир Путин еще в декабре 2018 года говорил, что российские частные военные подрядчики имеют право работать и преследовать свои интересы в любой точке мира, если они не нарушают российские законы.

Представители Мали пока не комментируют последние события. В середине декабря представитель военной хунты Мали заявил, что у него нет информации о сделках с Россией.

"Это слухи. Официальные лица не комментируют слухи", - сказал тогда пресс-секретарь хунты Баба Сиссе, отказавшись от дальнейших комментариев.

Представитель министерства обороны Мали заявил, что общественное мнение в стране выступает за расширение сотрудничества с Россией, учитывая текущую ситуацию с безопасностью, но никакого решения об этом сотрудничестве принято не было.

По мере ухудшения отношений с Францией военная хунта Мали расширяла контакты с Россией. В сентябре 2021 года министр обороны Мали Садио Камара посетил Москву и руководил совместными танковыми учениями.