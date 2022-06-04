Чиновники США в последние недели регулярно встречаются с британскими и европейскими коллегами для обсуждения возможных способов прекращения войны, развязанной Россией против Украины,путем переговоров, сообщил со ссылкой на источники американский телеканал CNNв пятницу, 3 июня.

Украина не принимает прямого участия в этих встречах, несмотря на обещание США "ничего об Украине без Украины", отмечает CNN. По словам собеседников канала, среди переговорщиков растет обеспокоенность, что если Москва и Киев не сядут за стол переговоров и не придут к соглашению, то война может затянуться на годы.

Администрация президента США Джо Байдена по-прежнему не видит реальных перспектив для каких-либо дипломатических прорывов или прекращения огня в ближайшее время, пишет CNN. Два чиновника НАТО также подтвердили, что альянс не видит большого желания Украины вести переговоры с Россией, в том числе потому, что жестокость военных действий и множество нарушений прав человека свели на нет в Украине общественную поддержку каких-либо уступок Москве. "Мы можем предложить любые планы, какие захотим, но вряд ли Киев пойдет на что-либо, включающее в себя уступку территорий", - сказал один из собеседников CNN.

По их данным, Киев сосредоточен на достижении военной победы на востоке и юге Украины, чтобы подойти к возможным переговорам в более выгодном положении. Кремль, по словам собеседников телеканала, тоже не проявляет интереса к серьезным переговорам.

Итальянский план урегулирования

Среди путей урегулирования, обсуждаемых западными странами, есть план, предложенный Италией в конце мая, пишет CNN. Этот план включает в себя прекращение огня и демилитаризацию фронта под наблюдением ООН, переговоры о статусе Украины в ЕС, неприсоединение к НАТО, а также переговоры между Украиной и Россией о будущем Крыма и Донбасса - предлагается предоставить спорным территориям полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать их безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву.

Несмотря на публичное одобрение итальянской инициативы постпредом США в ООН Линдом Томасом Гринфилдом, США на самом деле не поддерживают ее, утверждают два источника CNN. Президент Украины Владимир Зеленский уже отвергал любые предложения о возможных территориальных уступках со стороны Киева.

Нет и признаков того, что Путин намерен честно вести переговоры о прекращении войны. "Мы просто пока не знаем", что может изменить мнение Путина, рассказал источник CNN.

Вероятность многолетней войны

Война превратилась в изматывающую рутину и, по мнению американской разведки, может продлиться много месяцев или даже лет, пишет CNN. По словам собеседников телеканала, знакомых с разведывательной информацией, ни Россия, ни Украина не прорвут существующие линии фронта в ближайшее время. В Белом доме также обсуждают, что уже введенные и обсуждаемые более жесткие санкции, в свою очередь, могут не стать для России моментальным "сногсшибательным ударом", а скорее приведут к ощутимым последствиям через годы, рассказал высокопоставленный источник CNN.

Чем дольше будет затягиваться война, тем выше будут издержки для Запада и тем сложнее будет задача, с которой столкнется администрация Байдена при снабжении Украины и поиске надежной замены российским нефти и газу, пишет CNN.