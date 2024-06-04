Запад готовит ответ на российские акции саботажа в Европе

Другой, более агрессивный вариант мог бы включать в себя информационную кампанию внутри РФ о том, во что ежедневно обходится России война против Украины. "Если вы среднестатистический россиянин, то не должно пройти и дня, чтобы вам не напомнили об огромном количестве жертв, понесенных российскими войсками", - пояснил аналитик Элиот Коэн, ранее занимавший должность советника Госдепартамента США. При этом высокопоставленный военный чиновник в интервью FT подчеркнул, что страны Запада должны избегать "неэтичных или незаконных средств, подобных тем, которые использует Россия".